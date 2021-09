CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE8: José Pedro Fontes com 3.2 de avanço a um troço do fim | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltaram a vencer uma especial, a segunda da tarde, bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) por 1.2s e com isso dilataram o seu avanço na liderança do rali para 3.2s, isto quando fica a faltar apenas um troço.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) foram terceiros também a 1.2s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) em quarto a 2.7s, o que significa que na geral, ambos vão para o último troço separados por 5.1s com Armindo Araújo a 8.4s de Bruno Magalhães e do segundo lugar.

Sem que o rali esteja decidido, a vantagem que Fontes leva para o último troço é importante, mas não decisiva.

Já na luta pelo terceiro lugar, os 5.1s que Teodósio tem para recuperar face a Armindo Araújo são muito difíceis, mas estamos a falar da PowerStage, troço em que se ganha pontos nos três primeiros lugares, pelo que quem quiser arriscar um “tudo ou nada” pode tirar daí alguma vantagem.

Vamos ver o que acontece…