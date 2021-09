CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE7: José Pedro Fontes é o novo líder | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram a primeira especial da tarde, bateram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) por 1.0s, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) por 4.6s e com isso o piloto do C3 Rally2 é o novo líder do Rali da Água/Alto Tâmega, agora com 2.0s de avanço para o piloto da Hyundai, isto quando faltam apenas dois troços para o fim do rali. Apesar de ter recuperado um pouco, Ricardo Teodósio já não vai a tempo de entrar na luta, e mesmo para Armindo Araújo talvez seja mais importante controlar Teodósio do que arriscar chegar mais à frente.

Seja como for, nada está decidido, faltam dois troços.