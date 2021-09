CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE6: Zé Pedro Fontes é 2º a 2.6s de Bruno Magalhães | AutoSport

A paragem na assistência vai ser muito alegre na Sports&You que tem dois dos seus carros nas duas primeiras posições. Bruno Magalhães lidera com um avanço de 2.6s, agora face a José Pedro Fontes, que neste troço passou Armindo Araújo.

Na derradeira especial antes da passagem pela a assistência, mais definições. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram a especial e bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) por 3.6s, com

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) a 5.1s. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) voltaram a ceder tempo, foram quartos a 6.5s de Fontes.

Desta forma, José Pedro Fontes é o novo segundo classificado, por troca com Armindo Araújo e já só está a 2.6s do líder, Bruno Magalhães. Ricardo Teodósio chega ao final da manhã a 17.1s da frente, o que lhe vai tornar a vida muito difícil para lutar pelo triunfo. Essa luta, está aparentemente reservada para Bruno Magalhães, José Pedro Fontes e Armindo Araújo que vão para os derradeiros três troços separados por 6.9s. Está tudo em aberto, dentro em pouco saberemos o que determinou estes altos e baixos da manhã de rali, mas a luta está bem interessante e sem dúvida, qualquer dos três pode vencer a prova.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Skoda Fabia R5) são quintos classificados a 50.0s dos líderes, na frente da dupla espanhola Iago Caamaño/Javier Varela (Citroen C3 R5), que por sua vez tem Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) a 9.9s.

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4) continuam na frente dos 2WD mas Luís Delgado/Jorge Henriques (Peugeot 208 Rally 4) recuperaram algum tempo nesta especial.

Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5) continuam em adaptação a uma prova completamente nova para si, são agora décimos da geral na frente de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally 3).



TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI