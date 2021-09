CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE5: Pedro Meireles desistiu | AutoSport

Pedro Meireles e Mário Castro voltaram a não ter sorte neste rali. Depois de terem faltado ao Rali de Portugal, e ficado de fora na Madeira devido a um acidente nos testes pré-prova, a dupla do Volkswagen Polo GTI R5 abandonou o Rali da Água/Alto Tâmega na quinta especial, depois de um ‘pião’: “Batemos com a traseira do carro num morro de terra e o escape empenou, ficando com uma parte dobrada. O motor ficou sem rendimento e por isso não temos qualquer possibilidade de continuar”, explicou o navegador, Mário Castro.