CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE5: José Pedro Fontes vence, Bruno Magalhães dilata margem | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram a quinta especial do Rali da Água/Alto Tâmega, batendo

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) por meio segundo. Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram terceiros a 2.7s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) a voltar a atrasarem-se, cedendo 4.5s neste troço.

Desta forma, na geral, Bruno Magalhães tem agora 4.0s de avanço para Armindo Araújo, que por sua vez tem José Pedro Fontes apenas 2.2s mais atrás. Ricardo Teodósio, que venceu o primeiro troço do dia, voltou a atrasar-se e está agora a 15.6s dos líderes.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Skoda Fabia R5) foram quintos nesta especial e estão na mesma posição da geral, na frente da dupla espanhola Iago Caamaño/Javier Varela (Citroen C3 R5) com Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) na sétima posição, depois de terem sido sextos neste troço.

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally 4) é oitavo da geral e líder destacado das duas rodas motrizes, no CPR, e com 11s de avanço para Luis Delgado/Jorge Henriques (Peugeot 208 Rally 4) na prova. Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rally 3) e Paulo Neto/Vitor Hugo (Skoda Fabia R5) fecham o top 10.



