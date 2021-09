CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE4: Bruno Magalhães é o novo líder | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram a especial de abertura do segundo dia do

Rali da Água/Alto Tâmega, batendo Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I 20 R5) por 1.4s, com

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 1.6s. Quarto posto para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), que cederam 4.2s para os vencedores da especial o que significa que há novo líder no rali: Bruno Magalhães, que tem agora 1.8s de avanço para Armindo Araújo, numa luta que promete aquecer, já que terceiro e quarto estão agora mais perto da frente. José Pedro Fontes é terceiro a 6.7s, com Ricardo Teodósio a colocar-se a 11.6s dos novos líderes.

Bernardo Sousa/Vitor Calado (Skoda Fabia R5) foram quintos na especial enquanto Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) voltaram a ser azarados, já que saíram de estrada.

Desta forma, Iago Caamaño/Javier Varela (Citroen C3 R5) são sextos na frente de Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5).

Mais info assim que possível.

