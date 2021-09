CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE3: Armindo Araújo lidera, 1.0s na frente de Bruno Magalhães | AutoSport

Terceira especial do dia, os curtos 2.45 Km do Memorial Claudino Romeiro levaram a um ‘empate’ no primeiro lugar entre Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), que desta forma vão para o dia decisivo separados pelo mesmo segundo com que aqui chegaram.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram terceiros a 1.2s na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5), que terminaram a especial a 2.0s, o que significa que os quatro vão para o dia de amanhã separados por 14.0s, que é a distância que Teodósio está da frente. Fontes está a 7.5s e como já referimos, Bruno Magalhães a 1.0s. O segundo dia promete muito.

Embora permaneçam quatro concorrentes na luta pelo triunfo, já se percebeu que Ricardo Teodósio terá de encontrar um ritmo que não teve hoje, e tal como sucedeu o ano passado, atrasou-se logo no primeiro dia, mas desta feita bem menos.

Quem está bem mais perto da frente é José Pedro Fontes, que entrou bem na prova e está bem na luta.

Por fim, os dois ‘repetentes’. Armindo Araújo e Bruno Magalhães terminaram o primeiro dia o ano passado separados por 2.8s e nesta mesma ordem, e desta feita a margem é de apenas 1.0s, pelo que a luta vai ser semelhante ao ano passado. Resta saber o que vai ser a prova. Resumindo, há quatro na luta, Teodósio tem hipóteses, mas é o que está mais afastado do trio, Fontes fez dois terceiros lugares nos troços grandes e pode lá chegar. Sobram Armindo ARaújo e Bruno Magalhães que vão ter que atacar, porque nenhum dos dois vai querer ceder.

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5) são quintos a 30.5s da frente, 2.9s na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5). Na frente das duas rodas motrizes estão Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4), 6.7s na frente de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3) e Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5).

Mais info quando possível.

