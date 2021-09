CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE2: Bruno Magalhães vence, Armindo Araújo continua líder | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) venceram a segunda especial do Rali da Água/Alto Tâmega, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e com isso ascenderam ao segundo lugar da geral, precisamente atrás de Armindo Araújo, com a margem entre ambos a ser agora de um segundo exato.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) foram terceiros na especial, mantiveram a mesma posição da geral, agora um pouco mais longe da frente, a 5.5s.

Quem começou mal este rali foram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo), que nesta especial cederam mais 7.8s, e com isso, apesar de serem quartos classificados, já estão a 12.8s da frente.

Já se criou um pequeno fosso entre o top 4 e as restantes equipas com Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5) em quarto a 25.5s da frente com Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), 3.6s mais atrás.

