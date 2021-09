CPR, Rali da Água/Alto Tâmega, PE1: Armindo Araújo é o primeiro líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) são os primeiros líderes do Rali da Água/Alto Tâmega, depois de triunfarem na PE1, batendo Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) por 1.6s. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5) foram terceiros a 3.6s, com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) a não arrancarem bem para a prova, cedendo desde já 5.6s em 12.9 Km.

Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5) foram quintos a 7.7s, na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), que cederam 10.6s. Está delineada a primeira ordem do rali, no que às equipas que em teoria irão lutar pelo triunfo, sendo que face ao que se viu na qualificação, as coisas inverteram-se um pouco, embora este seja apenas o primeiro ‘milho’.

Manuel Castro/Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) foram sétimos na frente de Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4) que foram os melhores das duas rodas motrizes.

Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5) foram nonos, na frente de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3), sendo que a prova está a decorrer e pode haver ‘mexidas’ nos tempos do troço.

