CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: José Pedro Fontes na frente do Shakedown | AutoSport

Terminadas que estão as duas primeiras passagens do Shakedown do Rali da Água/Alto Tâmega, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) são os mais rápidos na frente de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo). A dupla do Citroën C3 Rally2, foi a mais lesta nas duas passagens.

Depois de José PEdro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo seguem-se Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5), Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5), Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5), Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4) 2RM, Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3), Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) e Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup).

Tempos Online – CLIQUE AQUI