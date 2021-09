CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: Gil Antunes ausente | AutoSport

Chegou a estar prevista a presença de Gil Antunes/Diogo Correia no Rali Alto Tâmega, mas afinal a dupla não vai participar no rali: “Por motivos de agenda, este fim de semana não estaremos presentes à partida do Rali da Água – CIM Alto Tâmega, conforme inicialmente previsto. Mas fica prometido o regresso muito em breve, mais precisamente, dentro de um mês, com assinatura de espetáculo garantida”, escreveu o piloto nas suas redes sociais.

Depois do oitavo lugar do Dacia Sandero R4 na Madeira, terão agora que esperar pelo Rally Serras de Fafe e Felgueiras, para regressar.

A equipa tinha previsto a inclusão na equipa de um engenheiro de competição polaco com experiência na preparação e afinação de automóveis R4, aquela em que se insere o Dacia Sandero, “para que pudessemos ir mais além ao nível das afinações e conhecimento do Sandero. Ao encetarmos um projeto inédito a nível mundial sabíamos que íamos ter dificuldades acrescidas, porque teríamos de começar tudo do zero ao nível do conhecimento do automóvel, bem como ao nível da minha condução, por ser a minha estreia competitiva com automóveis de quatro rodas motrizes”.

Fica para a próxima…