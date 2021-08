CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: Miguel Correia ausente | AutoSport

Miguel Correia não vai marcar presença no Rali da Água-Alto Tâmega. O piloto que é habitualmente navegado por António Costa no Skoda Fabia Rally 2 EVO, vê-se obrigado a falhar a participação na prova organizada pelo CAMI, por motivos pessoais: “Neste momento, por motivos pessoais, não me será possível preparar e participar nas melhores condições no Rali da Água, o que me deixa triste e desapontado, tendo em conta a evolução e o trabalho que, em conjunto com o António Costa e ARC Sport, temos vindo a realizar. Estaremos de regresso no Rally Serras de Fafe, disputado em pisos de terra, para continuar a evoluir no Campeonato de Portugal de Ralis” explicou o piloto bracarense. Recorde-se que a dupla Miguel Correia – António Costa subiu ao pódio na ronda inaugural do CPR, tendo evoluído bastante nas restantes provas disputadas em pisos de asfalto, quando comparado com os resultados obtidos em 2020.