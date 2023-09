CPR, Rali da Água: 1º triunfo de Gonçalo Henriques nas 2RM | AutoSport

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) asseguram em Chaves a sua primeira vitória absoluta, nos 2RM, na sequência de uma fantástica exibição, que os coloca ainda mais na luta pelo título, que irá agora decidir-se no Rali Vidreiro. Nas seis provas até aqui realizadas, os dois abandonos devido a saídas de estrada foram agora compensados com este triunfo que lhes possibilita lutar pelo título na última prova.

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) foram segundos e com isso reforçam a sua liderança do campeonato face a Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) q ue aqui não foram além do quarto lugar. Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) foram terceiros e com isso ficaram mais longe do título das 2RM.