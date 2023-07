CPR, Rali Castelo Branco: Segunda vitória em três ralis para Kris Meeke | AutoSport

A dupla Kris Meeke/James Fulton, do Team Hyundai Portugal, foi a vencedora do Rali de Castelo Branco, quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), dominada em absoluto pelo Hyundai i20 N Rally2, que obteve o melhor tempo em 11 das 12 provas especiais de classificação desta primeira jornada da época em pisos de asfalto: “Claro que estou imensamente feliz por ter assegurado mais uma vitória para a Hyundai, depois de um rali desafiante e ao longo do qual procurei adaptar-me tanto às classificativas de asfalto como ao carro nessas circunstâncias. Foi um bom arranque para esta fase de asfalto da época e um ótimo ensaio para o futuro. Tentarei recuperar o máximo de pontos no Campeonato”, referiu Kris Meeke, na hora de festejar a vitória em Castelo Branco.