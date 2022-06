CPR, Rali Castelo Branco, Ricardo Teodósio: “sinto-me mais moralizado do que nunca” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira conseguiram finalmente libertar-se dos azares que os perseguiam e agora no asfalto estarão entre os favoritos, e para o provar, basta recordar que foram eles a vencer a última prova de asfalto que se realizou no CPR. Contudo, o carro é diferente, o piloto algarvio conhece-o menos nesse tipo de piso, mas se ‘acertar’ com as afinações, andará na luta.

O Rali de Castelo Branco assinala a entrada desta competição na fase dos pisos de asfalto e o Team Hyundai Portugal vai abordá-lo com a determinação de quem pretende levar o Hyundai i20 N Rally2 à discussão da vitória, na sequência de uma produtiva sessão de testes, no início desta semana, que deixou boas sensações aos pilotos Bruno Magalhães e Ricardo Teodósio.

“Senti-me bastante confortável a conduzir o Hyundai i20 N Rally2 no asfalto e gostei da forma como decorreu a jornada de preparação do próximo rali. Com a vitória na prova do CPR no Rally de Portugal sinto-me mais moralizado do que nunca. Em anos anteriores já ganhei uma vez em Castelo Branco e fui segundo classificado duas ou três vezes. Se for possível agora, é tempo de eu vencer de novo e repetir o resultado da prova anterior.”, comentou Ricardo Teodósio, o piloto que é campeão nacional em título e registou um excelente desempenho na prova portuguesa do Campeonato do Mundo.

O Rali de Castelo Branco, com um total de 11 classificativas (102,90 km) divididas entre sábado e domingo, apresenta este ano um itinerário completamente novo e que os pilotos do CPR vão percorrer pela primeira vez, o que não deixa de ser desafiante.