CPR, Rali Castelo Branco, Ricardo Teodósio: “não é o resultado que eu ambicionava” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) caíram de segundo ex-aequo para o quarto lugar no último troço, perdendo aí pontos que podem fazer muita falta lá mais para a frente, tendo em conta como está o campeonato. É verdade que estão mais perto do líder do campeonato, Miguel Correia, mas tendo em conta como a prova se desenrolou a perspetiva era de diminuir bastante mais a diferença, o que não aconteceu:

“Sinceramente, não é o resultado que eu ambicionava, mas, paciência, os ralis são mesmo assim. O mais importante é que continuo na luta pelo título. Foi um rali muito giro, discutido ao segundo até à última classificativa, como há muito não se via e no qual provámos a nossa competitividade e do Hyundai i20 N Rally2”, disse Ricardo Teodósio.