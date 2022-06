CPR, Rali Castelo Branco, Ricardo Sousa: “confiantes que os bons resultados vão regressar” | AutoSport

O Rali de Castelo Branco marca o regresso dos pisos de asfalto ao Campeonato de Portugal de ralis. Ricardo Sousa / Luís Marques vão marcar presença aos comandos do Peugeot 208 Rally4, procurando somar pontos fundamentais para a classificação da categoria de 2 rodas motrizes. Depois de alguns problemas técnicos no Rali de Portugal a dupla da Prolama chega à região Beirã com a determinação necessária para inverter este momento menos positivo.

Ricardo Sousa é um dos pilotos mais rápidos do pelotão das viaturas 2RM e pretende em Castelo Branco voltar aos bons resultados, não deixando os seus adversários distanciarem-se na tabela classificativa. A equipa trabalhou nesse sentido, e num terreno que o piloto conhece bem, espera lutar pela vitória, como o próprio Ricardo Sousa referiu: “…temos sentido algumas dificuldades com pequenos problemas que nos têm impedido de vencer, mas estamos confiantes que os bons resultados vão regressar já em Castelo Branco. É um rali que conheço bem, e que se adapta ao meu estilo de pilotagem, por isso eu e o Luis estamos ansiosos pela partida, apara aferirmos se o trabalho realizado vai de encontro ao que necessitamos para vencer…” concluiu

O rali tem início hoje com o Qualifying em Vila Velha de Rodão, seguindo-se no Sábado (11/6) sete classificativas; uma dupla passagem pelos troços de Vila Velha de Ródão (8,7 Km), Santo André das Tojeiras (9,9 Km) e Sarzedas (9,2 Km), terminando o dia com duas passagens na Super-Especial nocturna (2,5 Km) dentro da cidade de Castelo Branco. No domingo (12/6) o rali termina com mais uma dupla passagem em dois troços; Sobral do Campo (11,9 Km) e S. Vicente da Beira (9,1 Km), o que soma cerca de 100 Km de troços cronometrados.