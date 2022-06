CPR, Rali Castelo Branco, PE9: Bruno Magalhães atrasa-se, Armindo Araújo muito isolado | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) venceram a primeira passagem por São Vicente da Beira, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) por 1.2s, mas os grandes azarados deste troço são Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que depois de ter entrado para a especial a 2.2s da frente do rali, perderam 40.1s e com isso podem cair várias posições na geral.

Muito azar numa prova que lhes estava a correr bem. Ontem, apostaram numa estratégia de pneus médios, ao contrário de Armindo Araújo que optou pelos duros, pelo que na super especial conseguiu recuperar muito tempo ao piloto da The Racing Factory, mas este azar ‘tramou-lhes’ o resultado, já que caíram para o quinto lugar, a 7.8s do quarto lugar de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), que nesta especial foram quartos, ganhando 4.3s a Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) pelo que na geral, estão agora separados por apenas 1.9s num duelo que se deverá estender até ao fim do rali.

Daniel Nunes/Nuno M. Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) são uns solitários sétimos classificados. Sempre com bom andamento, o piloto mostrou-se muito agradado com o upgrade de motor do carro da Inside Motor, o que ainda não tinha sentido tanto como agora nesta primeira prova de asfalto.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lidera confortavelmente as duas rodas motrizes, um minuto na frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) com Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T) em terceiro.

Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4) ainda andaram na luta inicialmente com Daniel Nunes, mas depressa foram ficando para trás, especialmente quando o motor do Dacia começou a ter problemas, provavelmente devido ao muito calor, com o carro a perder potência e consequentemente andamento. Algo que foi recorrente durante todo o dia de sábado.

