CPR, Rali Castelo Branco, PE8: Armindo Araújo na frente, Bruno Magalhães recupera | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) chegaram às superespeciais Reconquista, realizadas nas ruas de Castelo Branco, com 7.4s de avanço para

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) mas a dupla da Hyundai venceu as duas superespeciais e com o tempo ganho à dupla do Skoda, diminuiu a margem para apenas 2.2s, equilibrando muito mais a prova, quando faltam agora quatro troços para o final do rali. Bruno Magalhães arriscou bastante mais que Armindo Araújo e colocou-se bem mais perto da frente.

Quem também ficou um pouco mais afastado da frente foram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroeën C3 Rally2) qye estavam a 10.8s e estão agora a 14.8s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) é quarto a 21.5s, 6.2s na frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), isto depois de

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) terem desistido devido a uma saída de estrada na PE6.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) já chegaram à sexta posição, mas só com abandonos chegam mais à frente.

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lideram as duas rodas motrizes com 1m11.0s de avanço para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), que depois de vários percalços durante o dia, minimizou as perdas ao recuperar até ao segundo lugar.