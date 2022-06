CPR, Rali Castelo Branco, PE6: Grão a grão para Armindo Araújo… | AutoSport

Apesar das coisas se manterem muito equilibradas, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) estão a rodar um nível acima dos seus adversários diretos e terminam a sexta especial com um avanço de 7.4s de avanço para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), agora a 10.8s. Não sendo decisivos, os números começam a mostrar uma tendência que está a ficar cada vez mais difícil dos adversários contrariarem. Só faltam as duas super especiais de hoje, que em condições normais não mudam muita coisa.

Neste troço, Armindo Araújo voltou a vencer, 1.7s na frente de Bruno Magalhães e 2.0s para José Pedro Fontes.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos na especial a 2.7s.

Também a luta pelo quarto lugar se mantém animada, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2 a baterem Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) ficando agora separadosp por 4.0s, com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) a não surgirem na tabela de tempos, resta saber se por alguma avaria do sistema ou ficaram pelo caminho.

Nos 2RM, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) estenderam um pouco mais a margem para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), colocando-a em 1m06.4s.

Armindo Araújo terminou a manhã com 3.7s de avanço face a José Pedro Fontes e 4.8s para Bruno Magalhães, de tarde o piloto do Hyundai subiu para o segundo lugar por troca com o homem da Citroen, e Araújo lidera agora com 7.4s de avanço faltando as duas super especiais, e mais quatro troços amanhã.

Tempos Online – CLIQUE AQUI