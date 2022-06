CPR, Rali Castelo Branco, PE5: Armindo Araújo mais líder, Bruno Magalhães 2º | AutoSport

Novo triunfo de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), agora na PE5, permitiu-lhes alargar a margem para os segundos classificados em dois segundos. Terminaram a manhã 3.7s na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), mas essa margem já passou para 5.7s em dois troços.

As diferenças continuam a ser pequenas, mas a margem vai-se dilatando a pouco e pouco.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) são os novos segundos classificados, já que Fontes cedeu 4.8s neste troço 3.4s para Magalhães, que o passou na geral. A dupla do Citroen C3 Rally2 já está a 8.8s da frente, cedeu apenas 0.9s a Armindo Araújo, em dois troços.

Como se percebe, tudo em aberto na luta pelo triunfo, mas com um ligeiro ascendente do homem da The Racing Factory face aos dois da Sports & You.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros na especial mas continuam muito atrasados.

Interessante é a luta que se trava pelo quarto lugar com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) a serem quintos na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2).

Na geral, este trio terminou a manhã separada por 1.6s, com Miguel Correia na frente de Pedro Almeida e Pedro Meireles, e agora as margens dilataram-se um pouco, com Almeida 1.8s atrás de Correia e Meireles a 2.4s de Almeida.