CPR, Rali Castelo Branco, PE4: Armindo Araújo 0.3s mais líder… | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) mantiveram a liderança no início da tarde do Rali de Castelo Branco, e lideram agora com 4.0s de avanço para

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), mas quem venceu o primeiro troço da tarde foram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que ganhar meio segundo a Armindo Araújo e 0.8s a Fontes. Margens muito curtas, com os três primeiros da geral separados apenas por 4.3s.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos na especial, mas dpeois de reparado o problema que os afetou de manhã, estão agora no nono lugar da geral a 1m54.4s e sem hipóteses na luta pelo pódio.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são quartos, cedendo mais um pouco para a frente, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2). logo a seguir, depois de terem passado Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) neste troço.

Na luta dos 2RM, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) alargaram ainda mais a margem para o segundo classificado, depois da desclassificação de

José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), que chegaram ao reagrupamento em três rodas, o que não podem fazer.

Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T) são agora segundos a 52.9s.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) segue logo a seguir, a 1.4s de distância, depois de ter passado Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4).