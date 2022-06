CPR, Rali Castelo Branco, PE3: José Pedro Fontes “rouba” 0.6s a Armindo Araújo | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) venceram a terceira e derradeira especial da secção da manhã do Rali de Castelo Branco. A dupla da Hyundai deixou Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroeën C3 Rally2) a 0.4s, que terminaram os 8.77 km da especial com o mesmo registo. Magalhães mantém o terceiro lugar da classificação geral do rali.

Os líderes do rali, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram a 1 segundo do tempo de Magalhães e perderam 0.6s para o segundo classificado da prova albicastrense (José Pedro Fontes), mantendo-se com 3.7s de vantagem para o adversário.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) foram os quintos mais rápidos da especial a 2.1s do melhor tempo, à frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que mantêm o quarto posto da classificação geral.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram a especial com o sétimo tempo, seguidos por Daniel Nunes/Nuno M. Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4). Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4 2WD) fechou os dez mais rápidos da última especial da manhã do Rali de Castelo Branco.

Ao final da manhã, é então Armindo Araújo que lidera o rali com 3.7s de vantagem para José Pedro Fontes e 4.8s para Bruno Magalhães, o terceiro classificado. Miguel Correia está no quarto posto a 12.3s do líder e Pedro Almeida a 13.3s. Pedro Meireles ocupa o sexto posto a 13.9s de Araújo e estes três pilotos lutam pelo quarto lugar. Daniel Nunes está a 1:08.5 do primeiro lugar da classificação geral e é seguido por Ricardo Sousa em oitavo. Gil Antunes e Ricardo Filipe fecham os dez primeiros classificados do Rali de Castelo Branco.

Entre os 2RM, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) venceu a especial com 14.4s de vantagem sobre Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T) e com Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 15.8s. José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) cederam 1:32.1s ao líder do rali e vencedor da especial nas duas rodas motrizes. Ricardo Sousa tem agora 37s de avanço para Rafael Cardeira e com tudo para manter a liderança da prova.

