CPR, Rali Castelo Branco, PE2: Armindo Araújo é o novo líder | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram a segunda especial do Rali de Castelo Branco, bateram Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), que tiveram problemas no primeiro troço, por 2.9s, e com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) apenas no quarto lugar a 4.4s da frente, há novo líder na prova da ECB. Armindo Araújo tem agora 4.3s de avanço para Zé Pedro Fontes que caiu para o segundo lugar, com Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) que foi quarto nesta especial a 4.4s, em terceiro agora a 5.8s da frente. Um bom ataque da dupla da The Racing Factory, que já abriu uma pequena margem para a concorrência.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram terceiros e subiram para o quarto lugar da geral por troca com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2).

Na luta dos 2RM, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) voltou a vencer, 2.0s na frente de José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) com Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4) em terceiro a 14.0s. Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) cederam 19.8s, pelo que Ricardo Sousa tem agora 4.6s de avanço para José Loureiro, com Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T) em terceiro a 22.6.

Mais info assim que possível.

Tempos Online – CLIQUE AQUI