CPR, Rali Castelo Branco, Paulo Roque: “novo capítulo de descobertas e de aprendizagem” | AutoSport

A temporada de 2022 tem sido intensa e muito positiva para Paulo Roque, que faz a sua estreia no Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (CPR2) ao volante do Peugeot 208 Rally4. O piloto gondomarense é, nesta altura, o 6.º classificado do campeonato, a apenas dois pontos do 4.º lugar, o que demonstra como tem conseguido aliar a rapidez à necessária consistência para acumular experiência entre a elite dos ralis nacionais.

No próximo fim de semana, Paulo Roque e o navegador Tiago Teixeira terão outra descoberta absoluta, o Rali de Castelo Branco, prova que abre a fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis. “Vamos iniciar um novo capítulo neste ano de descobertas e de aprendizagem”, referiu Paulo Roque, como antevisão à prova organizada pela Escuderia Castelo Branco.

“Fizemos um teste com o Peugeot no asfalto e as sensações foram boas. O nosso objetivo é manter a estratégia que tivemos nos ralis de terra: chegar ao final da prova, aprender ao máximo e acumular pontos importantes para o CPR2. Nesta altura estamos a lutar pelo top 5 do campeonato, algo que até supera as nossas expectativas iniciais. Queremos continuar nesta tendência”, afirmou o piloto da ROQ Motorsport, que vem de um positivo 4.º lugar no CPR2 no Vodafone Rally de Portugal.