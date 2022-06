CPR, Rali Castelo Branco, Paulo Neto: !1ª ‘verdadeira’ prova de asfalto com a nova evolução do Fabia” | AutoSport

Paulo Neto já subiu ao pódio do Rali de Castelo Branco por diversas vezes, quando disputava o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes. No próximo fim de semana, o piloto de Sintra regressa à prova organizada pela Escuderia local com uma missão diferente: começar bem a fase de asfalto do principal escalão dos ralis nacionais, ao volante do Skoda Fabia Rally2 evo.

“De facto, esta será a nossa primeira verdadeira prova de asfalto com a nova evolução do Fabia. Fizemos o Rali das Camélias no início do ano, mas não deu para retirar todas as conclusões e, além disso, por razões logísticas, também não fizemos ainda um teste para Castelo Branco. Por todos estes motivos, estamos na expectativa para ver como será o rali”, afirmou Paulo Neto. “A fase de terra foi positiva e estamos motivados para o que resta do campeonato. Segundo informações que obtivemos, o Rali de Castelo Branco terá um percurso bastante diferente este ano, mas devem manter-se as características gerais dos troços, normalmente muito rápidos e a exigir confiança. Vamos tentar entrar bem no rali e ir ganhando feeling com o carro no asfalto”, concluiu o piloto navegado por Vítor Hugo, cujo Skoda é preparado e assistido pela experiente ARC Sport.