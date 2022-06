CPR, Rali Castelo Branco, Miguel Correia: “entrar na fase de asfalto como se fosse um novo campeonato” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis vai entrar na fase de asfalto, depois de quatro provas disputadas em terra, que contaram com quatro vencedores diferentes. Agora são novas estratégias, onde os especialistas deste tipo de piso vão tentar encontrar as melhores soluções para um campeonato que está precisamente a meio.

Depois de uma vitória nas Terras d’Aboboreira e bem posicionados no CPR, com um 2º lugar absoluto apenas a 15 pontos da liderança, Miguel Correia e Jorge Carvalho vão lutar para tentar melhorar esta posição com o Skoda Fabia Rally2 evo.

“Vamos entrar nesta fase de asfalto como se fosse um novo campeonato. Um piloto de ralis tem de ser produtivo em qualquer tipo de pisos, embora eu prefira competir em pisos de terra. Tivemos dois dias de testes com o Skoda bastante positivos, e ainda vamos ter mais um contacto com o carro antes da prova. Vamos pensar na defesa do campeonato, onde ocupamos uma posição bastante simpática e tentar gerir o rali da melhor forma”, afirmou Miguel Correia.