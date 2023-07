CPR, Rali Castelo Branco: Meeke ganha algum tempo, mas top 5 cabe em 25 segundos | AutoSport

Kris Meeke/James Fulton (Hyundai I20 Rally2) foram os mais rápidos na última especial da manhã, bateram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 1.5s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) em terceiro a 2.9s. Seguiram-se Bernardo Sousa/José Janela (Citroen C3 Rally2) a 3.1s, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) também a 3.1s, e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a 6.9s, pelo que na geral, Fontes passou para a frente de Armindo Araújo e é agora quarto classificado. Ricardo Teodósio termina a manhã a 14.3s da frente, com bernardo Sousa a fazer uma boa prova e a manter o terceiro lugar, 2.5s na frente de Fontes.

Meeke começou a manhã da melhor forma com a vitória na PE4, com Fontes, Armindo e Teodósio por perto. Na PE5 Teodósio venceu, tirando 0.2 seg. ao registo de Meeke, com fontes por perto e com Bernardo Sousa também próximo. Na última especial da manhã, Meeke voltou a vencer, mas as distâncias ainda são curtas. A prova não é estensa, mas falta cinco especiais para o fim e tudo pode acontecer ainda. Para já, as distâncias vão dilatando de forma lenta e gradual, mas Meeke não terá vida facilitada, com Teodósio a 14 segundos, Bernardo Sousa a 22 e Fontes a 25, a mesma distância de Armindo para o líder. Miguel Correia é que já está distante para tentar um ataque, com 56 segundos de diferença para Meeke.

Nas duas rodas motrizes, Hugo Lopes / Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) entraram ao ataque nesta manhã e assumiram a liderança do rali que era de Ricardo Sousa / Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) no começo do dia. Lopes venceu duas especiais e tem agora quase 13 segundos de vantagem para Sousa, que recuperou algum tempo na PE6, depois de ter perdido muito nas duas primeiras especiais do dia. É uma luta a dois com o terceiro classificado já a mais de um minuto.

