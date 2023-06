CPR, Rali Castelo Branco: Kris Meeke foi o mais rápido na qualificação | AutoSport

Kris Meeke / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápidos na qualificação para o Rali de Castelo Branco, sexta jornada do Campeonato de Portugal de Ralis. Com o tempo de 2:32.433, a dupla da Team Hyundai Portugal ficou no topo da tabela e será a primeira a escolher a sua ordem de saída para os troços.

José Pedro Fontes / Ponte Inês (Citroën C3 Rally2) foram a segunda dupla mais rápida, com o tempo de 2:33.583, seguidos de Bernardo Sousa / José Janela (Citroën C3 Rally2) que fecharam o top 3. Em quarto lugar ficaram Ricardo Teodósio / José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e a fechar o top 5 Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), com Miguel Correia / Jet Carvalho (Škoda Fabia RS Rally2) a ficar-se pela sexta posição.

Nas duas rodas motrizes foi a dupla Hugo Lopes / Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) a levar a melhor, seguidos de Gonçalo Henriques / Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) e Ricardo Sousa / Luís Marques (Peugeot 208 Rally4).

Ainda antes, no Free Practice, Meeke tinha sido o mais rápido, com a melhor passagem a ficar com o registo de 2:32.500. O segundo mais rápido foi Fontes (2:34.800), com Teodósio a ficar com o terceiro melhor registo (2:35.200) à frente de Sousa e Araújo.

