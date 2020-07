CPR, Rali Castelo Branco, José Pedro Fontes: “Numa curva, o apoio da suspensão cedeu”

Depois da excelente exibição de ontem, esta segunda etapa do Rali de Castelo Branco tinha tudo para ser palco de uma muito animada luta pela vitória, tal o empenho e nível competitivo revelado em especial pelos três primeiros classificados, respetivamente, Armindo Araújo, José Pedro Fontes e Bruno Magalhães.

Todavia, para a dupla do Citroën Vodafone Team o dia começou mal. Logo no primeiro troço da manhã, a quebra de um apoio do braço de suspensão traseiro direito resultou na perda de mais de 30 segundos para o líder, fosso que se agravou ainda mais na especial seguinte, dado que, a visita ao parque de assistência só se daria no final da manhã, antes da segunda ronda pelas mesmas especiais.

“Num corte de curva tocámos em alguma coisa e o apoio da suspensão cedeu e senti de imediato que algo não estava bem. Conseguimos levar o carro até ao Parque de Assistência, com uma especial ainda por cumprir, e só ai foi possível voltar a ter o Citroën em condições”.

“É óbvio que este resultado não é o que queríamos nem o que esperávamos, mas há ainda muito campeonato para disputar e sabemos que temos condições para voltar a brilhar. Agora há que olhar em frente e rumar à Madeira, dentro de cerca de um mês, onde temos nova batalha”.