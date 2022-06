CPR, Rali Castelo Branco, José Pedro Fontes: “acredito que temos condições de lutar pela vitória“ | AutoSport

Já ganhou por três vezes a prova albicastrense, mas o piloto do Citroën Vodafone Team e a sua navegadora Inês Ponte irão, em 2022, enfrentar um rali totalmente diferente.

O Rali de Castelo Branco – Vila Velha de Rodão será a quinta prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2022 e irá para a estrada nos próximos dias 11 e 12 de junho, marcando o início da fase de asfalto do campeonato, numa prova em que a organização – a cargo da Escuderia Castelo Branco – decidiu renovar, na totalidade, o percurso de um rali que recupera, também, a Super Especial Reconquista disputada à noite.

Aproveitando o desconhecimento total da prova por parte do plantel do CPR, José Pedro Fontes e Inês Ponte querem verter a seu favor esse facto, assumindo a dupla do Citroën Vodafone Team Dois Objetivo claros: reclamar mais uma vitória e encurtar a diferença pontual para os seus adversários nos rankings de pontos.

José Pedro Fontes Lembra que a prova não deixará de oferecer grandes desafios à dupla do Citroën Vodafone Team.“Não há ralis fáceis e, na abertura da fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis, a prova da Escuderia Castelo Branco apresenta-se como um enorme desafio. É um rali de que sempre gostei, mas as vitórias conquistadas servem, agora, apenas para o palmarés, pois este será um rali totalmente diferente.

Não há quase um quilómetro que tenha sido utilizado no passado e isso, claro, aumenta a dificuldade deste Rali de Castelo Branco. Porém, podemos encarar isto de uma forma positiva e vislumbrar uma oportunidade clara para encurtar a diferença pontual para os nossos adversários.”

Nessa medida, o piloto do Citroën Vodafone Team não esconde os seus objetivos. “As condições adversas das primeiras provas e alguns problemas inesperados não nos permitiram lutar pelas vitórias. Com a chegada do asfalto, tenho a certeza que o Citroën C3 Rally2 preparado pela Sports You estará à altura do desafio desta nova fase da competição, pelo que acredito que temos condições de lutar pela vitória no Rali de Castelo Branco. Eu e a Inês Ponte estamos preparados e tudo faremos para que tal aconteça.”