CPR, Rali Castelo Branco, José Pedro Fontes: “14s é um bocadinho, mas tudo pode acontecer” | AutoSport

José Pedro Fontes, /Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram os o primeiros comandantes do Rali de Castelo Branco, mas durante o dia, entre avanços e recuos, cederam tempo para os dois rivais e fecharam o dia no terceiro lugar sendo sempre no troço de Santo André das Tojeiras onde perdiam mais tempo. Por isso, José Pedro Fontes não estava totalmente contente com a sua prestação, mas ainda acredita num bom resultado. “Não foi o dia que queríamos. Começámos bem. Ganhámos o primeiro troço, mas nas duas passagens de Santo André perdemos bastante. Culpa minha. Não sei o que poderia ter feito melhor, mas a verdade é que perdemos. Agora mudámos um bocadinho o carro e vamos tentar ir atrás da vitória. São 14 segundos. Ao ritmo que se está a andar é um bocadinho, mas tudo pode acontecer.”