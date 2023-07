CPR, Rali Castelo Branco, J. Pedro Fontes: “podíamos ter feito ainda melhor” | AutoSport

Quatro carros da sports & You nos quatro primeiros lugares foi o desfecho do Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, numa prova que se decidiu somente nos derradeiros quilómetros. José Pedro Fontes/Inês Ponte, perderam o segundo lugar por apenas 0.9s. Fontes esteve invariavelmente entre os mais rápidos ao longo das 11 especiais desta quinta ronda do CPR, chegando a vencer um troço (a segunda passagem por São Vicente da Beira/Louriçal do Campo). Com esta subida ao pódio, José Pedro Fontes/Inês Ponte e o Citroën C3 Rally2 mostraram que podem lutar na frente no asfalto. À chegada ao pódio em Castelo Branco, José Pedro Fontes esclarecia que “conseguimos um bom lugar e estamos perfeitamente convencidos de que podíamos ter feito ainda melhor. Sabia que a entrada no asfalto nos seria favorável e neste fim-de-semana demos provas claras do que podemos fazer não apenas nas três provas que estão por disputar, mas também em termos de campeonato. Este rali tem caraterísticas especiais, nomeadamente por ser muito curto, deixando pouca margem para erros, por mais pequenos que sejam. Conseguimos imprimir um ritmo forte e lutámos de igual para igual com os nossos rivais, mas tenho pena de não ter conseguido garantir o quarto triunfo aqui em Castelo Branco…”

Merece destaque o facto de o pódio deste Rali de Castelo Branco ter contado com dois Citroën, já que no segundo lugar à geral terminou a dupla Bernardo Sousa/José Janela, também tripulando um C3 Rally 2, igualmente preparado pela equipa Sports&You.

Pouco mais de um mês separa a ronda da Beira da Baixa do próximo evento pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Vinho Madeira. A prova com base na cidade do Funchal, o mais relevante dos ralis de asfalto do Campeonato, estará na estrada entre 2 e 5 de Agosto.