CPR, Rali Castelo Branco, Gil Antunes: “Há troços novos e isso é sempre aliciante” | AutoSport

Gil Antunes chega ao Rali de Castelo Branco com a motivação em alta. Além de ter dado boas indicações na fase de terra do CPR, o piloto de Sintra regressou recentemente ao Slalom de Cheleiros (Mafra), onde bateu o recorde do traçado que já lhe pertencia desde os tempos em que pilotou o famoso Opel Astra GSi. “Foi uma forma de juntar amigos, patrocinadores e muitas pessoas que nos apoiam desde o início da minha carreira”, afirmou o ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes. “Tivemos muito público em Cheleiros e tentámos dar o máximo espetáculo com o Dacia. E foi também um pequeno teste para nos adaptarmos ao carro no asfalto.”

No próximo fim de semana, o desafio de Gil Antunes e do navegador Diogo Correia é começar de forma positiva a fase de asfalto do CPR, e logo numa prova onde costumam ter bons resultados, como foi o caso da vitória no troféu ibérico Renault Clio R3T, em 2019. “Gosto muito do Rali de Castelo Branco, não só pelos troços mas também pelo carinho com que somos recebidos nesta zona. Este ano, há troços novos no percurso e isso é sempre aliciante. É uma das características da Escuderia, que tenta sempre inovar em cada edição do rali. Vamos fazer um pequeno teste na sexta-feira, para readquirir algum ritmo com o Dacia nestes pisos, mas estamos motivados para conseguir um bom resultado”, referiu Gil Antunes, que também já vê o filho, Lourenço Antunes, dar cartas no desporto motorizado, pois lidera o Campeonato de Portugal de Karting na categoria Iniciação.