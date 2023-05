CPR, Rali Castelo Branco: Dois troços noturnos e ligações encurtadas | AutoSport

Ainda faltam alinhavar alguns pormenores, mas há já novidades para o Rali de Castelo Branco. Haverá duas classificativas noturnas, a primeira na sexta-feira e a segunda no sábado, dia em que o final de “festa” deverá acontecer por volta das 22h30.

Castelo Branco será palco da entrada do CPR na “fase de asfalto” depois de meia época a levantar pó em troços de terra. A prova terá um total de 11 especiais de classificação, cujos traçados, com algumas configurações diferentes, serão muito idênticos aos utilizados na edição anterior, segundo as informações recolhidas junto da Escuderia de Castelo Branco. Um dos grandes objetivos da organização ao delinear o traçado deste ano, na sequência das críticas deixadas pelos pilotos em 2022, foi encurtar, na medida do possível, a distância das ligações entre as classificativas.