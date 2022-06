CPR, Rali Castelo Branco, Bruno Magalhães: “Normalmente, dou-me bem nos ralis com classificativas novas” | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães vão tentar fazer este ano no Rali de Castelo Branco o que ainda não fizeram este ano, vencer. Arranca em Castelo Branco a fase de asfalto do CPR e a Bruno Magalhães essa fase correu bem o ano passado, por exemplo com o triunfo na Madeira e o segundo lugar em Chaves, pelo que tem tudo para conseguir regressar aos triunfos já em Castelo Branco: “Normalmente, dou-me bem nos ralis com classificativas novas e, portanto, logo à partida agrada-me o desenho deste Rali de Castelo Branco.

Quanto ao resto, e falando de ambições, só penso em tentar vencer de novo com o Hyundai i20 N Rally2. Sinceramente, espero que a sorte mude, para poder traduzir em resultados o andamento demostrado tanto no Rally de Portugal como já antes. Portanto, só penso em atacar e vencer em Castelo Branco. Neste rali vamos regressar aos pisos de asfalto e fiquei satisfeito com os resultados dos testes de preparação efetuados no início desta semana”, referiu Bruno Magalhães.