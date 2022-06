CPR, Rali Castelo Branco, Bruno Magalhães: “Estamos a 2.2s da liderança, está tudo em aberto” | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) tiveram três partes de dia algo distintas, mas sempre de alto nível. Começaram sem que as afinações estivessem perfeitas, mas mantiveram-se muito perto da frente, depois mudaram as afinações do carro para a tarde, mas um furo lento no último troço não permitiu fazer melhor e no fim do dia, atacaram forte nas super especiais e reduziram a margem para o líder, colocando-a em 2.2s: “Foi um dia que correu bastante bem para nós. Estamos agradavelmente surpreendidos com a performance do nosso Hyundai. O carro está bom, dá confiança. No início não entrámos com o set-up adequado, ainda um pouco por falta de conhecimento. O carro estava demasiado macio, o que me fez perder tempo em alguns troços. À tarde recuperámos. Foi pena termos um furo na roda de trás do lado direito, em Sarzedas 2. Depois atacámos muitíssimo nas super-especiais. Recuperámos. Estamos a dois segundos da liderança. Está tudo em aberto”, explicou Bruno Magalhães.