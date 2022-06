CPR, Rali Castelo Branco, Armindo Araújo: “o objetivo é chegarmos à quarta vitória consecutiva” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho chegam ao Rali de Castelo Branco, quinta prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis, confortavelmente na liderança do campeonato. A prova albicastrense marca o início da segunda metade da temporada e a mudança das provas para os pisos de asfalto e a dupla do Skoda Fabia Rally 2 Evo parte, para esta nova fase do calendário, com a forte ambição de conseguir um novo título absoluto e, por isso, empenhada em lutar pelas vitórias.

Nas últimas três visitas a Castelo Branco, só Armindo Araújo e Luís Ramalho subiram ao lugar mais alto do pódio e esse é, claramente, o desfecho que pretendem alcançar novamente este ano. “Conseguimos vencer este rali nas últimas três edições e partimos para esta prova com o objetivo de chegarmos à quarta vitória consecutiva. Este ano teremos um rali completamente diferente dos anteriores e um desafio ainda maior pela frente. Particularmente sempre gostei muito das especiais da zona de Castelo Branco e estou convicto que estaremos na discussão do primeiro lugar final”, começa por dizer o piloto de Santo Tirso.

Uma nova vitória, na prova organizada pela Escuderia Castelo Branco, reforçará o comando dos respetivos campeonatos (pilotos e navegadores) e é esse o grande foco dos líderes do CPR. “A partir daqui todas as provas que faltam disputar até ao final do campeonato serão em pisos de asfalto e é importante começarmos esta fase da melhor maneira possível. Acima de tudo queremos sair deste rali com a nossa liderança reforçada e tudo faremos para que isso aconteça. A nossa motivação, como sempre, está elevada e toda a equipa focada na luta pela vitória”, disse ainda Armindo Araújo.

O Rali de Castelo Branco terá um total de onze provas especiais de classificação, divididas em duas etapas a disputar nos dias de sábado e domingo. Na sexta-feira, dia 10 de Junho, estão agendadas as duas sessões de treinos livres (Free Pratice) e a qualificação (Qualifying Stage) que determinará a ordem de partida para as primeiras sete especiais de etapa de abertura.