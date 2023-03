CPR, Rali Casinos do Algarve: troço de Messines pode fazer a diferença | AutoSport

José Teixeira, navegador de Ricardo Teodósio aponta a classificativa de Messines como a chave da prova, não só por ser a mais rápida e extensa, mas, acima de tudo, porque exige ‘coragem’

Neste regresso do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) ao Algarve, com o Rali Casinos do Algarve (31 março/1 abril), para a segunda prova da temporada, o troço cronometrado de Messines, curiosamente o mais extenso (14,75 km) entre os nove do evento organizado pelo Clube Automóvel do Algarve, será determinante para decidir o vencedor. É essa a opinião do experiente José Teixeira, navegador de Ricardo Teodósio, piloto do Team Hyundai Portugal.

“Trata-se do troço mais rápido do rali. É uma classificativa de coragem! Já se fez no antigo Rali de Portugal e é conhecido por passar várias vezes por debaixo da A2. Alia curvas muito rápidas a outras mais lentas e tem um gancho famoso quase no final. Quanto a mim, será um troço chave, capaz de decidir o vencedor do rali. Embora não sendo muito potentes, os Rally2 curvam muito rápido, mas depois perdem demasiada velocidade e demoram tempo a recuperá-la. Numa ‘especial’ com estas características, há que procurar perder o mínimo de velocidade possível para conseguir um bom tempo”, refere o navegador algarvio.

Com um total de 40 inscritos no CPR – e 78 no cômputo dos restantes campeonatos, Clássicos, Promo, Start Sul e Promo Sul –, a prova algarvia volta a alcançar, neste ressurgir das suas classificativas em piso de terra ao fim de oito anos, o “fulgor” de outros tempos. E há, por isso, boas razões para se antever um elevado nível competitivo na discussão da vitória, não apenas a absoluta, mas também nas restantes categorias (duas rodas motrizes e Júnior) e com emoção à mistura.

A primeira dupla passagem, na manhã de sábado, por Silves (14,37 km) e Perna Seca (12,11 km) vai permitir a primeira seleção, mas será na parte da tarde, na “ronda” por Messines (14,75 km) e S. Marcos (11,57 km), que tudo se vai decidir, muito possivelmente com a classificativa mais rápida [Messines] do rali a permitir que os mais fortes façam a diferença.

Programa do Rali Casinos do Algarve

SEXTA-FEIRA (31 março)

Q1 Free pratice (2,65 Km) 11:00

Q2 Free practice 11:45

Q3 Qualifying 12:30

Partida (FATACIL, Lagoa) 20:07

PEC 1 – Super-Especial de Lagos (1,78 km) 21:00

Final (Parque Fechado, FATACIL) 22:10

SÁBADO (1 abril)

Partida (FATACIL, Lagoa) 08:07

PEC 2 – Silves 1 (14,37 km) 08:30

PEC 3 – Perna Seca 1 (12,11 km) 09:05

PEC 4 – Silves 2 10:30

PEC 5 – Perna Seca 2 12:05

Entrada no Parque de Assistência (FATACIL, Lagoa) 13:15

Saída do Parque de Assistência (FATACIL, Lagoa) 13:45

PEC 6 – Messines 1 (14,75 km) 14:33

PEC 7 – S. Marcos 1 (11,57 km) 15:11

PEC 8 – Messines 2 16.34

PEC 9 – S. Marcos 2 17:12

Entrada no Parque Fechado (Portimão) 19:02

City Stage em Portimão (1,90 km) 19:12

Pódio final (Hotel Casino Algarve/Praia da Rocha) 20:30