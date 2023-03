CPR/Rali Casinos do Algarve: Sem Armindo Araújo, Teodósio quer “em casa mando eu” | AutoSport

Está de regresso o CPR com o Rali Casinos do Algarve, numa prova em que a dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho é a grande ausente. O acidente em Fafe foi quase há três semanas e a dupla deve regressar, se tudo continuar a correr bem, no Rali Terras d’Aboboreira.

Esta ausência será uma forte machadada na competitividade da prova já que, tal como se viu e Fafe, apesar do piloto do Skoda já estar a 53.2s de Craig Breen quando teve o acidente, nesse mesmo troço o irlandês furou e 2m22.6s, e sem o acidente, Armindo Araújo poderia ter ficado com um avanço significativo que lhe poderia ter valido o triunfo na prova.

Mas as coisas são como são e o acidente deu-se, e agora Craig Breen tem ainda menos um forte adversário para o defrontar na estrada. Seja como for, não era o único.

Craig Breen é o óbvio favorito ao triunfo, até porque boas partes dos troços não lhe são desconhecidos já que o irlandês correu no Algarve no ‘antigo’ Rali de Portugal no Sul, mas há outro piloto que vai dar tudo por tudo nesta prova: Ricardo Teodósio não esconde a motivação extra de “correr em casa”, algo há muito ansiado e agora possível, volvidos três anos, com o regresso do CPR ao Algarve.

E se adversários, como Bernardo Sousa, José Pedro Fontes, Pedro Meireles ou Paulo Meireles, entre outros,já competiram nas classificativas algarvias do antigo rali do WRC, Miguel Correia será um dos estreantes: “Para nós vai ser um rali completamente novo, o que significará trabalho redobrado!…”, confessa o piloto bracarense da Socicorreia que é o atual segundo classificado do CPR e se afirma esta época como candidato à discussão do título.

Bernardo Sousa, já correu nas estradas algarvias, e nesta prova o seu desconhecimento face aos principais adversários é menor, pois não disputam este rali há muito tempo, rali como sucede com o madeirense, José Pedro Fontes anda bem na terra, embora seja atualmente o seu piso menos forte, tentará também sair do Algarve com um bom resultado,

Pedro Meireles também já correu no Algarve em pisos de terra, bem como o seu irmão Paulo Meireles, que faz a sua a primeira de quatro provas do ano, que tem previstas.

Quanto a Miguel Correia, será mais difícil andar tão bem quanto o que vai fazer na prova seguinte, a Aboboreira, mas vai andar a um nível alto, talvez mesmo na luta pelo pódio do CPR, isso quase de certeza.

Para Pedro Almeida, que terá a seu lado Mário Castro no Skoda Fabia Rally2 evo, esta prova é uma novidade absoluta.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) podem fazer um bom resultado, pois o piloto, também ele já correu nos troços algarvios, mas ainda com o DS3 R3T.

Ricardo Filipe a Filipe carvalho (Ford Fiesta R5) correm em casa, e para Lucas Simões e Nuno Almeida (Ford Fiesta Rally2) é uma estreia absoluta, e logo em troços muito difíceis, mesmo troços de WRC. Vamos ver como se sai o jovem promissor do CPR.

Diogo Salvi e Hugo Magalhães (Skoda Fabia R5) regressam às provas portuguesas com o piloto a correr em troços que já fez em 2014 com o Ford Fiesta R5.

Por último, de referir que o Rali Casinos do Algarve é também pontuável no Rally &You Portugal Cup, no Campeonato de Portugal de Clássicos, no Campeonato Promo, no Campeonato Start Sul e no Campeonato Promo Sul.