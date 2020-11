CPR: Rali Casinos do Algarve pode ser de 17 a 19 de dezembro

Como se sabe, a única prova que se realizou antes da pandemia foi o Rallye Serras de Fafe e Felgueiras. Depois disso, ficaram pelo caminho os ralis dos Açores (adiado e mais tarde cancelado), Mortágua e Portugal, cancelados. Mas depois disso foi possível levar para a estrada os ralis de Castelo Branco, Vinho da Madeira, Alto Tâmega, Vidreiro/Centro de Portugal, faltando agora o Rali Casinos do Algarve.

Para José Manuel Afonso (Clube Automóvel do Algarve), tudo está preparado para colocar na estrada o Rali Casinos do Algarve, assim seja positiva para o CPR a decisão que a seu tempo as autoridades de Saúde terão de tomar. Até aqui todas foram positivas. O contexto sanitário mudou para pior e por isso agora resta aguardar: “O Clube Automóvel do Algarve restringiu ainda mais o plano de contingência que já tinha elaborado, e vamos tentar fazer a prova no fim de semana de 17 a 19 de dezembro, de 5ª Feira a sábado. Vamos pedir à FPAK e à FIA uma derrogação especial para fazer os reconhecimentos só num dia, de modo a fazê-los quinta feira e a prova sexta e sábado, e terminarmos sábado, mais cedo, para toda a gente voltar para casa. A ideia é fazer o Parque de Assistência no Parque confinado de Lagoa”, disse José Manuel Afonso, que agora vai ter que esperar pelo evoluir da situação da pandemia e esperar que dentro de sensivelmente um mês estejam reunidas melhores condições para que o Rali Casinos do Algarve seja possível realizar-se e com isso haver uma decisão na estrada para o campeonato.