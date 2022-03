CPR: Rafael Cardeira com a Racing 4 You | AutoSport

O programa desportivo de Rafael Cardeira arranca já na sexta-feira, 11 de março, para a primeira prova do Campeonato de Portugal de Rali, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, também pontuável para o Campeonato Europeu de Ralis. Numa temporada onde mantém o leão ao peito, a principal novidade é a mudança na equipa técnica que dará suporte ao piloto da Marinha Grande, onde o Renault Clio R3T estará inserido na estrutura da Racing 4 You.

Será em Fafe que o piloto do Sporting Clube de Portugal dará início a uma temporada completa que prevê a participação em 6 provas do CPR 2RM, mantendo a aposta no Clio R3T e no co-piloto André Couceiro. Num primeiro rali que se prevê desafiante, Cardeira mostra-se focado na evolução: “Os pisos de terra não são aqueles onde me sinto mais confortável, mas vamos procurar fazer uma boa evolução e contamos com a ajuda da Racing 4 You, que nos colocou à disposição todos os recursos e meios necessários para sermos competitivos.”

Depois da estreia com Renault na época passada, também em Fafe, o piloto aposta numa abordagem a pensar no campeonato: “Em 2021 tivemos um rali difícil, com condições climatéricas adversas e pisos deteriorados, devido ao elevado número de equipas. Este ano, o rali voltou a bater recordes no número de inscritos, por isso vamos procurar garantir o máximo número de pontos para o CPR 2RM e evitar problemas.”

A competição que, este ano não apresenta limitações de acesso ao público, para além de Fafe, estende-se aos concelhos de Felgueiras, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Boticas. Com um total de especiais superior a 110 quilómetros para os pilotos do CPR, a partida será dada na sexta-feira, com uma Super Especial noturna no centro da cidade de Fafe.