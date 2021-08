CPR prossegue com Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Acessos e programa/horário | AutoSport

PROGRAMA (CPR)

SÁBADO (4 setembro)

08:00/09:30 – Free Practice

10:30/11:00 – Qualifying Stage

11:40/12:10 – Shakedown

12:45 – Escolha da ordem de Partida (hangar do Aeródromo de Chaves)

16:30 – Partida (Parque Nadir Afonso)

PEC 1 – Alto Tâmega (12,9 km) 17:12

PEC 2 – Termas de Chaves (15,8 km) 17:51

18:28 – Final no Parque do Nadir Afonso

20:24 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 3 – Memorial Claudino Romeiro (2,45 km) 21:00

22:08 – Final da 1ª etapa no Parque Nadir Afonso

DOMINGO (5 setembro)

08:45 – Partida do Parque Nadir Afonso

PEC 4 – CIM-Alto Tâmega 1 (14,65 km) 09:37

PEC 5 – Carvalhelhos 1 (10,35 km) 10:32

PEC 6 – Boticas/Vidago 1 (12,80 km) 11:05

11:53/12:08 – Reagrupamento no Parque Nadir Afonso

12:16/12:46 –Parque de Assistência (Aeródromo de Chaves)

PEC 7 – CIM-Alto Tâmega 2 13:15

PEC 8 – Carvalhelhos 2 14:10

14:40/15:20 – Reagrupamento em Boticas (Central de Camionagem)

PEC 9 – Boticas/Vidago 2 (POWER STAGE) 15:33

16:23/16:43 – Pódio final na Biblioteca Municipal de Chaves

16:50 – Parque Fechado no Parque Nadir Afonso

ACESSOS ÀS ZONAS DE ESTACIONAMENTO PARA PÚBLICO

SÁBADO, 04/09/2021

FREE PRACTICE, QUALIFYING E SHAKEDOWN – A PARTIR DAS 08H00M

LOCALIZAÇÃO – SOBRADO (N 41º39.664` – W 7º26.322`) – Siga de Chaves para Vila Real pela N2, Km 0,0. Percorra610m e na rotunda junto ao Supermercado E.Leclerc sai na 3ª saída para Mirandela/Valpaços/Murça/Aeródromo pela N 213. Passados 250m vire à direita para a R 314, na direção de Murça/Carrazedo/Aeródromo. Circule sempre pela R 314. Passe por France e no final desta povoação entre à esquerda para a M 541-2,na direcão de Amoínha Velha/Santa Marinha/Sobrado. Segue sempre esta estrada municipal até chegar à Zona Espetáculo.





1ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – ALTO TÂMEGA – A PARTIR DAS 17H12M

Z.E. 1 – LOCALIZAÇÃO – SOBRADO (N 41º39.664` – W 7º26.322`) – Segue de Chaves para Vila Real pela N2, Km 0,0. Circula 610m e na rotunda junto ao Supermercado E.Leclerc saia na 3ª saída para Mirandela/Valpaços/Murça/Aeródromo pela N 213. Passados 250m vira à direita para a R 314,em direção a Murça/Carrazedo/Aeródromo. Circule sempre pela R 314. Passa por France e no final desta povoação entre à esquerda para a M 541-2, na direção de Amoínha Velha/Santa Marinha/Sobrado. Siga sempre nesta estrada municipal até chegar à Zona Espetáculo.

Z.E. 2 – LOCALIZAÇÃO – CHAMOÍNHA (N 41º63.736` – W 7º39.179`) – Saindo de Chaves e em direção a Valpaços pela N 213, no Km 17,4 vira à direita para Ervões/Lamas/Monsalvarga, entrando na M 543. Após Monsalvarga chega a um entroncamento e vira à direita para o CM 1098 e siga em frente sempre pela estrada principal, passa por Alfonge e Sadoncelho e prossiga até chegar à Zona Espetáculo.

2ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – TERMAS DE CHAVES – A PARTIR DAS 17H51M

Z.E. 1 – LOCALIZAÇÃO – SEIXO (N 41º39.196` – W 7º30.200`) – Siga de Chaves para Vila Real pela N2. Em Vidago, no Km 18.9 vire à esquerda para a M 311, na direção de Selhariz/Golfe Vidago/Loivos. Passe as povoações de Loivos e, no Km 9,3 da M311, em Seixo, chega à Zona Espetáculo.

Z.E. 2 – LOCALIZAÇÃO – S. PEDRO DE AGOSTÉM (N 41º41.206` – W7º29.529`) – Siga de Chaves para Vila Real pela N2, Km 0,0. Percorra 610m e na rotunda junto ao Supermercado E.Leclerc saia na 3ª saída para Mirandela/Valpaços/Murça/Aeródromo, pela N 213. Passados 250m vire à direita para a R 314, na direção Murça/Carrazedo/Aeródromo. Continue pela R 314 e passados 1,18Km siga em frente para a M 537. Continue por esta Estrada Municipal, passando por Paradela de Veiga até chegar à Zona Espetáculo.

3ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – SUPER ESPECIAL – A PARTIR DAS 21H00M

MEMORIAL CLAUDINO ROMEIRO

Z.E. – LOCALIZAÇÃO – ROTUNDA NO FINAL DA AVENIDA MARECHAL COSTA GOMES (N 41º75.674` – W 7º48.293`) OU ROTUNDA DO CHAIMITE (N 41º75.626` – W 7º47.847`)

Em Chaves, siga pela Avenida Heróis de Chaves, na direção de Montalegre e ao chegar à rotunda do Minipreço contorne a mesma e saia na 2ª saída, descendo a Avenida Marechal Carmona. Ao chegar a nova rotunda saia à direita para a Rua Fonte do Leite e prossiga pela mesma até chegar àRotunda do Chaimite.

Siga de Chaves pela Rua da Paz, na direcão de Montalegre. No final desta rua e ao chegar à rotunda sai na 2ª saída, para A24/ Casino. Na próxima rotunda sai na 3ª saída e desça a Avenida Marechal Costa Gomes. No final da mesma está a Zona Espetáculo.

Nestas zonas procure um local seguro, mantendo-se atrás das grades, não sendo permitido, por questões de segurança, a permanência de pessoas fora das áreas assinaladas.

DOMINGO, 05/09/2021

4ª E 7ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – CIM ALTO TÂMEGA – 09H37M E 13H15M

Z.E. 1 – LOCALIZAÇÃO – SEARA VELHA (41º45.875` – W7º33.340`) – Tomando como ponto de partida a zona do Hospital de Chaves, siga em frente pela Avenida Raposeira e na rotunda saia na 1ª saída para a Avenida Luís Chaves. Prossiga e entre de seguida na Rua 25 de Abril. Segue sempre esta rua, passa a ponte sobre a A24 e entra na Rua do Campo, seguindo sempre até à povoação de Soutelo. Passa esta povoação e entra na M 535, seguindo sempre esta estrada até Seara Velha, chegando à Zona Espetáculo.

Z.E. 2 – LOCALIZAÇÃO – ARDÃOS (N 41º45.898` – W 7º36.590`) – Saindode Chaves, na direção Boticas/Montalegre, pela N 103, no Km 149,9 vira à direita para Ardãos/Nogueira/Bobadela/Soutelo/S. Velha. Entra na M 527 e passa por Bobadela e Nogueira e continue até chegar a Ardãos. Nesta povoação está a Zona Espetáculo.Deve estacionar a sua viatura no largo por trás da Capela de Ardãos.

5º E 8ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – CARVALHELHOS – 10H32M E 14H10M

Z.E. – LOCALIZAÇÃO – VILARINHO DA MÓ (N 41º42.208` – W 7º43.497`) – Saindode Chaves, na direção Boticas/Montalegre pela N 103, no Km 142,4 vire à esquerda para Ribeira de Pena/Carvalhelhos/Beça/Pinhal Novo. Entra no CM 1037 e continua sempre no percurso principal até chegar a Beça. Aí entra na segunda rua à direita, por trás de um canteiro. Está na Rua Lajedo. No final desta rua vira à esquerda, num entroncamento apertado e segue sempre a estrada principal.Ao fim de 2,80 km siga sempre pela curva à esquerda. Circula pela estrada principal e chega a Vilarinho da Mó, onde é a Zona Espetáculo.

6ª E 9ª PROVA ESPECIAL DE CLASSIFICAÇÃO – BOTICAS/VIDAGO – 11H05M E 15H33M

Z.E. 1 – LOCALIZAÇÃO – PINHO (N 41º39.994` – W7º38.438`) – ACESSO COM VEÍCULOS 4X4 – Saindo de Chaves, na direção de Boticas/Montalegre pela N 103, em Sapiãos no Km 148,1 vire à esquerda para Boticas/Vidago/Ribeira de Pena. Aí entra na N 312. Passados 2230m vire à esquerda, num cruzeiro, para a povoação de Granja. Circula 207m e, no Largo Meio da Aldeia, vire à direita. Passados 129m vire à direita e entra num estradão em terra. Circula mais 250m e vira novamente à direita. Segue sempre o estradão principal. Depois de circular 3150m entra à direita para asfalto e chega ao Santuário do Sr. do Monte. Passa este local e segue em asfalto por mais 2080m e chega à Zona Espetáculo..

NÃO É POSSÍVEL FAZER UMA PROVA SEGURA SEM A COLABORAÇÃO DE TODOS

CUMPRA AS REGRAS DE SEGURANÇA

NÃO COLOQUE A SUA VIDA EM PERIGO

A SUA SEGURANÇA É A SEGURANÇA DO

RALI DA ÁGUA CIM ALTO TÂMEGA