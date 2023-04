CPR Promo, Rui Madeira: “No início do troço, o carro começou a falhar” (Audio) | AutoSport

Dia de Azar para a dupla Rui Madeira / Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage). Logo no arranque da PE2, o carro começou a falhar e ditou a desistência da dupla que vinha com boas expetativas para esta prova. Fica a explicação do que se passou, do que é o Mirage e do programa desportivo de Rui Madeira