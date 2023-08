CPR: Perguntámos quem vai ser Campeão, mas até o Chat GTP e o Bard ‘crasharam’… | AutoSport

O resultado do Rali Vinho Madeira no que ao Campeonato de Portugal de Ralis diz respeito teve o condão de baralhar imenso as contas da competição. A primeira conclusão ‘realista’, é que Kris Meeke deixou de ter hipóteses de ser campeão, ainda que matematicamente ainda possa. Teria que suceder uma hecatombe quase geral aos primeiros quatro classificados do campeonato para que isso sucedesse, o que não é realista.

Não pode ser campeão, mas pode baralhar muito as contas…

Neste momento, qualquer piloto, Miguel Correia lidera com 106 pontos, José Pedro Fontes tem 98,

Ricardo Teodósio, 94 e Armindo Araújo, 82.

A primeira coisa que não podemos esquecer é que Miguel Correia e José Pedro Fontes têm de atirar fora um resultado, o pior, o que já não sucede com Ricardo Teodósio e Armindo Araújo porque já têm resultados a zero. Isto significa que na ‘realidade’, Miguel Correia tem 96, José Pedro Fontes, 88, Ricardo Teodósio, 94, e Armindo Araújo, 82. Não esquecendo que é o pior resultado do ano que se ‘atira’ fora que pode não ser o atual…

Agora vamos fazer ‘exercícios’ exemplificativos, pois as possibilidades são muito mais do que os ‘exercícios’ que vamos fazer.

Começando pelo cenário perfeito para os jornalistas e adeptos, e aqui não vamos usar os putativos pontos das PowerStage, só das posições nos ralis:

Kris Meeke ganhava os dois ralis, Armindo Araújo era segundo em ambos, Zé Pedro Fontes terceiro, Ricardo Teodósio quarto e Miguel Correia, quinto. Sabe como ficaria a classificação?

Miguel Correia, 120

José Pedro Fontes, 122

Ricardo Teodósio, 122

Armindo Araújo, 122

Interessante, não? Seriam as PowerStage a decidir tudo, 3,2,1 pontos em cada PowerStage…

Se optarmos por colocar esta mesma classificação só na próxima prova, em Chaves, os quatro candidatos iam para o Vidreiro assim (sempre já retirando uma pontuação):

Miguel Correia, 108

José Pedro Fontes, 105

Ricardo Teodósio, 108

Armindo Araújo, 102

Como se percebe, todos com hipóteses de chegar ao título.

Tudo isto para mostrar que o campeonato está completamente em aberto, pois os dois pilotos que mais bem posicionados estão agora no campeonato são precisamente os que em Castelo Branco e agora na Madeira somaram bem menos pontos: Miguel Correia e Ricardo Teodósio.

Resta saber se esta tendência se mantém nos Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves – Verín 2023 e Rallye Vidreiro – Centro de Portugal Marinha Grande 2023, ou se os dois primeiros invertem a situação.

Dentro de cinco semanas começamos a ter respostas, para já fica a quase certeza que o campeonato só se decide na última prova…

A única possibilidade disso não suceder seria Miguel Correia vencer em Chaves e José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo não pontuarem, ou muito perto disso. Poucas probabilidades, portanto…