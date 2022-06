CPR, Pedro Silva: “Fizemos tudo ao nosso alcance e fomos premiados por isso” | AutoSport

Uma boa exibição e resultado para Pedro Silva e Roberto Santos em Castelo Branco e Vila Velha de Ródão!

Numa clara desvantagem para os novos Rally4 e para as viaturas de motor turbo, a dupla tirou todo o ‘sumo’ do 208 R2 e dos pneus Kumho para alcançar a 4º posição das 2 rodas motrizes.

Numa jornada escaldante, tanto em resultados como em temperatura, Pedro e Roberto entraram para o último troço no 5º posto a 1,3 segundos de um Peugeot 208 Rally4. Nesta derradeira luta, a dupla da terra levou a melhor, vencendo por 2,3 segundos, e alcançando assim o tão desejado 4º lugar!!

O piloto Rodense, Pedro Silva terminou o rali muito feliz com a sua prestação: “Iniciámos o rali muito conscientes dos nossos objetivos mas ainda mais do desafio que tínhamos pela frente. Foi no limite que arrancamos para este rali e foi no limite que o terminámos – em 4º lugar! Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e fomos premiados por isso. Nunca senti tanto apoio como neste rali, entre redes sociais, assistência, ligações, troços e pódio, recebemos uma força inexplicável que nos empurrou para este resultado. Obrigado a todos. Foi um fim de semana de muitas emoções. Tenho de dar os parabéns à Escuderia Castelo Branco pelo magnifico rali que estruturou, pois realmente foi um rali incrível!!