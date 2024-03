CPR, Pedro Pereira: “anda-se muito bem nas 2RM é difícil acompanhar os pilotos da frente, mas acho que vamos chegar lá” | AutoSport

Depois do triunfo do ano passado no FPAK Júnior Team, Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) correm este ano na Peugeot Rally Cup Portugal e nas 2RM do CPR, tendo terminado o Rali do Algarve na quinta posição, o que e um começo positivo: “Foi um primeiro dia frustrante, no segundo conseguimos tempos no top 5, mas ficámos sem comunicações. Estamos a aprender carro a cada quilómetro, vamos tentar lutar pelo top 3, mas é ainda muito difícil, anda-se muito bem nas 2RM é difícil acompanhar os pilotos da frente, mas acho que vamos chegar lá.”