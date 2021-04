CPR, Pedro Meireles: “nomes sonantes são motivação extra para nós”

É com uma mentalidade positiva e recheada de confiança que a dupla Pedro Meireles/Mário Castro irá iniciar a temporada 2021, no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois de uma pré-temporada que contou com dois testes de preparação e uma presença no Rali Vieira do Minho, o vimaranense acredita que o Volkswagen Polo GTI R5 está pronto para a primeira de oito batalhas no CPR.

Com o Rali Terras d’Aboboreira à porta, Pedro Meireles demonstra-se “satisfeito com o trabalho realizado até aqui. Este início de época tardio permitiu-nos trabalhar de uma forma mais calma e organizada e esperamos que isso possa fazer diferença. O nosso campeonato está forte e no Rali Terras d’Aboboreira contará com nomes sonantes vindos de fora, o que acaba por ser uma motivação extra para nós”, explicou o piloto assistido pela Racing4you que admite ainda “ser importante entrar com o pé direito no Campeonato. Nada ficará decidido no final deste rali, mas os indicadores poderão vir a ser importantes para toda a temporada.”

O Rali Terras d’Aboboreira, organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, vai para a estrada nos dias 30 de Abril e 1 de Maio, e conta com 7 especiais, num total de 316,22km, dos quais 100,87 cronometrados. A prova não contará com a presença de público, o que reforça a importância de seguir as redes sociais do piloto de Guimarães para estar a par de tudo o que se irá passar em Amarante, Baião e Marco de Canavezes.