CPR, Pedro Meireles: “estamos mais próximos dos pilotos da frente” | AutoSport

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) terminaram em quinto numa prova em que rodaram mais perto dos homens da frente: “Foi um rali bom para nós. Ontem [sexta-feira, n.d.r.] imprimimos um bom ritmo, hoje [sábado] também, embora na última classificativa da manhã tenhamos perdido algum tempo, mas de resto foi um bom rali. Fizemos bons tempos, andámos numa luta acesa com o Bernardo. No último troço ele arriscou bastante, ganhou à geral e conseguiu ultrapassar-me, só tenho de lhe dar os parabéns. Fiz aquilo que podia, não arrisquei, porque também contam os pontos para o campeonato”.

“Saio daqui satisfeito porque sinto que evoluímos e estamos mais próximos do andamento dos pilotos da frente. É trabalhar para no Vidreiro estarmos ainda perto e fechar o ano em beleza e sem problemas. Acho que só fizemos duas provas sem problemas este ano – esta e Castelo Branco – e quero fechar o campeonato com uma boa prova”.