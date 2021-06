CPR, Pedro Meireles de regresso: “ver como estou fisicamente, depois pensaremos no resultado” | AutoSport

Pedro Meireles está de regresso ao CPR, depois da ausência no Rali de Portugal, navegado, como habitualmente por Mário Castro. Consciente que este regresso à competição, depois da curta paragem, não será uma tarefa fácil, o piloto do Volkswagen Polo GTI R5 mostra-se, ainda assim, motivado e satisfeito por estar de volta. “Para um piloto português, haverá poucas coisas mais desapontantes do que falhar o Rali de Portugal. Estou naturalmente feliz por regressar ao carro e à competição em Castelo Branco, mas também tenho noção de que venho de uma paragem e que, se quero ser competitivo, terei de me esforçar duplamente. Primordial será aferir se fisicamente estou apto e só depois pensaremos no resultado”, começou por garantir Pedro Meireles, antes de deixar uma palavra para todos os seus patrocinadores e parceiros: “Queria aproveitar para agradecer publicamente a todas as empresas que me acompanham neste projeto, que compreenderam a ausência no Rally de Portugal, deixando também a garantia que, tanto eu como o Mário Castro, vamos dar tudo por tudo para atingir os resultados a que nos propusemos.”

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada no próximo sábado, pelas 16h21, com a primeira passagem pelo troço de Vilas Ruivas (16,31km). De seguida, os pilotos enfrentam os rápidos 14,67km do troço de Foz do Cobrão, repetindo pelas 18h12 a passagem por Vilas Ruivas. Para domingo, está agendada uma dupla passagem pelos troços de Dáspera-Sesmo-Salgueiral (12,24km) e Santo André das Tojeiras (13,96km).